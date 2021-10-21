В четверг, 21 октября, в Афинах проходит Европейская конференция спикеров парламентов. Во время выступления спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко делегации нескольких стран покинули зал.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Перед конференцией сообщалось, что в мероприятии примут учение парламенты 47 государств, входящих в Совет Европы, и стран со статусом наблюдателя или партнера. Среди заявленных тем - опыт борьбы с коронавирусом, а также ситуация в здравоохранении. Кроме того, планировалось обсуждение способов защиты жителей Европы от последствий и повторений ситуации.

Делегации Польши и стран Балтии покинули зал Конференции европейских спикеров, когда начала выступать спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Напомним, ранее глава Сената России заявляла, что если бы Кремль не аннексировал Крым, там бы стояли корабли НАТО.

Кроме того, мы писали о том, что Валентина Матвиенко говорила о том, что разговоры о возможности скорого вхождения "ЛДНР" в состав России возникли из-за того, что в процессе мирного урегулирования ситуации на Донбассе нет продвижения.