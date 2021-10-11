Президент России Владимир Путин 11 октября во время совещания с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции начал кашлять. Он заверил собеседников, что с его здоровьем все в порядке, а кашель вызван активностью на воздухе.

Текстовую расшифровку совещания опубликовал сайт Кремля.

На покашливание обратила внимание спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.

"Вы что-то на совещании покашливали. Мы все заволновались. У нас на неделе международный женский форум, мы вас очень ждем. Беспокоимся за ваше здоровье", - сказала Матвиенко.

На это президент успокоил ее.

"Валентина Ивановна, не беспокойтесь, всё нормально. Не только на COVID-19, но и на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме, всё хорошо. Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивнее. Ничего страшного не происходит", - сказал Путин.

Затем он пожелал всем коллегам хорошего здоровья.

"Знаю, что все вакцинированы. Не забывайте, пожалуйста, своевременно делать ревакцинацию, чтобы чувствовать себя уверенно и ритмично, с должной отдачей работать – так, как мы и делаем это на протяжении достаточно долгого времени. Особенно в сегодняшней ситуации это крайне важно. Разумеется, и на форуме, о котором вы сказали, тоже постараюсь быть", - заявил президент России.

Ранее "Страна" сообщала, что весной Путин привился от коронавируса "Спутником V".

А в сентябре глава Кремля две недели просидел на самоизоляции из-за вспышки коронавируса в его окружении.