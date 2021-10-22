В Нью-Йорке напротив штаб-квартиры Организации Объединенных Наций полиция обнаружила подозрительный предмет, перекрыла движение по улице и оцепила два квартала. Однако вскоре выяснилось, что в коробке были цветы и парфюмерия.

Об этом сообщает РИА Новости.

После обнаружения коробки правоохранители закрыли главный выход из штаб-квартиры и оцепили сначала один квартал вокруг места, где заметили предмет. Позже оцепление расширили на два квартала. Пешеходам не разрешали проходить в закрытую зону, проезд автомобилей также остановили.



К штаб-квартире ООН прибыли кинологи с собаками, а к коробке приблизились саперы. Специалист в спецэкипировке склонился над ней, но затем встал и отошел.

Когда силовики определили содержимое коробки, полиция сняла оцепление, движение транспорта было восстановлено.

Ранее "Страна" сообщала, что в центре Киева на Крещатике полицейсикие, патрулировавшие территорию, выявили подозрительный предмет.

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