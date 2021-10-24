В американском городе Солт-Лейк-Сити определили, что уровень вакцинации от коронавируса варьируется в зависимости от знака Зодиака.

Об этом сообщает в Twitter Минздрав округа Salt-Lake.

Департамент здравоохранения округа рассчитал, что наибольший процент вакцинированных среди Львов, а наименьший - среди Скорпионов.

Бюро получило анонимные даты рождения из данных о вакцинации округа, чтобы узнать, как вакцины были распределены между 12 астрологическими знаками, и сравнило эти цифры с национальными оценками доли населения в целом, представленной каждым знаком.

"Теперь, когда Меркурий не в ретроградном движении, мы просто оставим это здесь… (и да, это основано на данных)", - написало министерство здравоохранения в своем сообщении в Twitter.

"Вакцина от COVID-19 опирается на науку и никоим образом не зависит от гороскопов, но давайте, Скорпионы!" - продолжил отдел здравоохранения Солт-Лейк-Сити.

По подсчетам министерства, 70% людей со знаком Льва полностью вакцинированы, за ними следуют Водолеи - 67%, Овны и Стрельцы - 59%.

Остальные знаки колеблются от 58% до 50% в порядке убывания: Рак, Телец, Близнецы, Весы, Рыбы, Козерог и Дева.

Скорпионы находятся в конце списка - только 46% из них полностью вакцинированы.

Сообщение министерства здравоохранения вызвало положительные и отрицательные отзывы в социальных сетях: некоторые размышляли о склонностях своего собственного знака, а другие вообще высмеивали астрологию.

Чиновники министерства здравоохранения провели этот анализ, чтобы продвигать вакцинацию более интересными способами. По их статистике, около 59% жителей округа Солт-Лейк-Сити полностью вакцинированы, и около 54% ​​жителей Юты также прошли полный курс вакцинации.

В Солт-Лейк-Сити рассказали, как знак Зодиака влиет на желание вакцинироваться. Источник: Twitter/минздрав Солт-Лейк-Сити

Ранее "Страна" сообщала, что в США пустят только привитых вакцинами, которые одобрены ВОЗ. Среди них - CoronaVac и Covishield. Уточним, что украинцев прививают препаратами AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech и Moderna. Они одобрены ВОЗ для чрезвычайного применения.

Также мы писали, что в США с ноября планируют отменить ограничения на въезд для полностью вакцинированных иностранцев. Также Америка планирует снять ограничения на въезд через границы с Канадой и Мексикой для полностью вакцинированных иностранцев.