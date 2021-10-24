Американские ученые смогли выяснить, что коронавирус вызывает проблемы с памятью и умственные расстройства спустя несколько месяцев после болезни.

Об этом сообщает NBC News.

Так, исследователи из Медицинской школы Икана выяснили, что около 24% выздоровевших от COVID-19 испытывают когнитивные трудности, включая проблемы с памятью и скоростью обработки информации и фокусировкой. Всего были проверены тесты с участием 740 человек, которые лечились по системе Mount Sinai в Нью-Йорке с первых дней пандемии.

"Мы наблюдаем долговременные когнитивные нарушения в различных возрастных группах", - рассказал автор исследования Жаклин Беккер.

В то же время она уточнила, что результаты исследования показали относительно высокий уровень когнитивных нарушений даже спустя семь месяцев после болезни.

Напомним, за прошедшие сутки, 23 октября, в Украине подтвердились 20 791 новый случай заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Минздрава. Среди новых случаев заболевания есть 1533 детей и 237 медработников.

До этого "Страна" писала, что Владимир Зеленский ответил на электронную петицию относительно предложения ввести в стране уголовную ответственность за "принудительную вакцинацию" против COVID-19, которая набрала необходимое количество подписей (25 тысяч). Он обратился к премьер-министру и главе парламента относительно этого вопроса.