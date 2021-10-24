Представители российских и украинских поисковых организаций обменялись останками солдат Красной армии, которые погибли во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Российская сторона передала останки четырех красноармейцев, украинцы передали останки семнадцати воинов. Передачу совершили у монумента Дружбы между украинским пунктом пропуска Сеньковка и российским пунктом пропуска Новые Юрковичи.

Красноармейцев захоронят с отданием воинских и духовных почестей. "Солдат должен вернуться домой вне зависимости от разных политических моментов", - заявил глава и основатель украинской специализированной историко-поисковой организации "Военная археология" Андрей Пулин во время церемонии передачи останков красноармейцев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет возвращать домой останки похороненных за рубежом известных украинцев.

Впрочем, со своей стороны Украина не спешит выполнять постановления суда о передаче родным останков разведчика Николая Кузнецова. Мэр Львова Андрей Садовой фактически взял в заложники мертвеца, отказавшись выдавать России его прах для перезахоронения с Холма Славы во Львове (где его регулярно подвергают вандализму) на Широкореченськом военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге.