В России, в Свердловской области 30 человек умерли в результате отравления метиловым спиртом. Фигурантов дела суд арестовал до 15 декабря.

Об этом со ссылкой на информированный источник в медицинских кругах сообщает агентство ТАСС утром во вторник, 26 октября.

По словам собеседника, по предварительным данным, количество умерших от алкоголя увеличилось до тридцати человек.

В свою очередь, другой источник в экстренных службах региона заявил, что сейчас ГУ МВД, региональное управление СК и других специальных служб выясняют новые каналы сбыта контрафактного алкоголя на территории региона.

По данным агентства, информация о гибели людей от отравления алкоголем в Свердловской области появилась 16 октября. Уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц"). Суд арестовал до 15 декабря трех фигурантов дела.

Ранее мы рассказывали, что в Иране из-за отравления алкоголем умерли более 600 человек.

Также сообщалось, что в Екатеринбурге умерли 18 человек от отравления алкоголем, в состав которого входил метанол.

