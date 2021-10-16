В Екатеринбурге 16 человек умерли, отравившись спиртом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова координатора проекта "Народный контроль" Дмитрия Чукреева.

Все жертвы покупали паленый алкоголь на Ботаническом рынке на улице Патриса Лумумбы. В составе его был метанол, который и стал причиной трагедии.

Продавец паленого алкоголя задержан, ведется следствие.

Ранее "Страна" сообщала, что в селе Водяная Балка Диканьского поселкового совета Полтавской области произошла жуткая история. 15-летний подросток отравился алкоголем во время празднования дня села. У подростка отсутствовали пульс и дыхание, правоохранители провели реанимационные мероприятия, парня удалось привести в чувство. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Также мы информировали, что в России, в Оренбургской области, 14 человек погибли, отравившись контрафактными спиртными напитками. Еще восемь пострадавших находятся в больнице, трое из которых в тяжелом состоянии. Известно, что погибли люди в возрасте от 36 до 73 лет. По данным следствия, предварительный диагноз у всех - "токсическое действие метанола".