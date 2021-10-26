На Закарпатье 11-летняя девочка ждет ребенка и уже в первых числах декабря она станет матерью. Об этом сообщил журналист из Берегово Михаил Папиш. По его словам, это будет самая молодая мама в Украине.

Журналист со ссылкой на анонимные источники отмечает, что беременность несовершеннолетней протекает нормально.

"Этой молоденькой роженицей должна стать 11-летняя жительница цыганской народности из Гаты, где также есть поселение ромов. Анонимные источники в райбольнице, которым доверяем, сообщают: будущая мать-цыганочка очень красивая, а беременность "протекает" согласно соответствующим медицинским правилам и определенным гинекологическим нюансам", - написал Папиш.

Журналист пожелал здоровья будущей матери и ребенку и призвал пользователей сети "скинуться" деньгами на детские игрушки.

"Шутки шутками, а выводы должны делать серьезные. Думаю, что разбор полетов впереди..." - заключил автор поста.

Ранее "Страна" писала о том, что в Николаевской области 13-летняя школьница забеременела от отчима.

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