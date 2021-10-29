Украинская пловчиха, четырехкратная олимпийская чемпионка Яна Клочкова рассказала о подробностях своей личной жизни. Она призналась, что до сих пор одинока.

Об этом выдающаяся спортсменка рассказала в новом YouTube-проекте телеведущей Дианы Панченко.

По словам Яны, сейчас ее сердце не занято.

"Известным девушкам сложно найти достойного спутника жизни", - объяснила свое одиночество Яна.

Она добавила, что в ее жизни было много разочарований, поэтому сейчас "она закрылась и никого не пускает в неё".

Также Клочкова сказала, что сейчас все меньше мужчин отвечают за свои слова и действия. Ей кажется, что это происходит потому, что в наши дни "другое воспитание и влияние общества".

Между тем у Яны есть сын Александр, которому летом исполнилось 11 лет. Отцом мальчика является грузинский спортсмен и бизнесмен Леван Ростошвили. Пара рассталась практически сразу после рождения ребенка. Как рассказывала в интервью Яна, Леван не виделся с сыном с 2013 года.

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