В Киеве на Каховском путепроводе частично ограничат движение транспорта из-за среднего ремонта. Работы продлятся до 10 декабря.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба патрульной полиции Киева в субботу, 30 октября.

По данным пресс-службы, на Каховском путепроводе №2 (пересечение проспекта Броварского по улице Митрополита Шептицкого вблизи станции метро "Левобережная") начинается средний ремонт.

Ремонтные работы будут проводиться в направлении моста Метро, а во время работ движение на путепровод будет частично ограничено.

В Киеве из-за ремонта ограничат движение на Каховском путепроводе. Источник: Telegram/патрульная полиция Киева

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