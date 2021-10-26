Утром во вторник, 26 октября, центр Киева и много других районов столицы сковали серьезные пробки. Движение затруднено и по мостам, в частности, Северный мост практически стоит.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Трудно проехать сейчас в районе улиц Богатырской, Семена Скляренко и Кирилловской. Тянучки есть и на улице Автозаводской.

Серьезно затруднено движение на проспекте Победы и улице Жилянской.

Что касается мостов, то очень серьезные пробки образовались на Северном мосту. Также стоят мосты Патона и Южный. По остальным путепроводам можно проехать без проблем.

Традиционно не проехать по проспектам Валерия Лобановского, Голосеевскому, Бандеры, Воздухофлотскому и некоторым другим.

Пробки в Киеве 26 октября. Скриншот: google.com/maps

Напомним, ранее мы рассказывали, что в центре Киева образовалась огромная пробка из-за ДТП с участием таксиста Uber.

Кроме того, в октябре в центре столицы на Бассейной образовалась пробка из-за тройной аварии с курьером.

Между тем, сегодня в Киеве в дневные часы потеплеет до +9...+11 градусов. Однако, ночью температура воздуха опустится до -2 градусов.