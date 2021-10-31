Бывший защитник киевского "Динамо" и "Милана", друг Андрея Шевченко Каха Каладзе избран на второй срок мэра Тбилиси. Об этом сообщает "Спутник Грузии" после обработки почти 100% бюллетеней в столице.

43-летний Каладзе набрал 55,6% голосов избирателей. Его соперник, Ники Мелия, набрал 44,4%. Разрыв между кандидатами составил 51,7 тысячи голосов.

Каладзе представляет правящую партию "Грузинская мечта". Он уже успел прокомментировать свою победу. "Жители Тбилиси сказали свое слово. Я очень счастлив. Чувствую большую ответственность за то, что вы дали мне полномочия управлять городом второй раз. Сделаю все возможное со своей командой", – сказал Каладзе.

Напомним, в Грузии объявлены результаты местных выборов, в 19 из 20 муниципалитетов победа досталась кандидатам правящей партии "Грузинская мечта". Соратникии Саакашвили не признают поражения и готовят многотысячные протесты.