В России из-за роста совершенных иностранцами преступлений, могут ужесточить политику в сфере трудовой миграции. Речь идет об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов, то есть о взятии у них ДНК-образцов.

Об этом глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал в интервью для "Интерфакса".

Бастрыкин считает, что необходимо ввести геномную регистрацию для трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья. Он предлагает также "прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью, а также четко определить порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля".

"Такие меры серьезным образом ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам - более успешно раскрывать совершенные ими преступления", - считает глава СК РФ.

Бастрыкин заявил, что только в период с января по июнь 2020 года в России расследовали более 17 тысяч преступлений, совершенными иностранцами, а за первое полугодие 2021-го - более 19 тысяч.

"Криминологические исследования показывают, что возрастающая агрессия трудовых мигрантов связана с ненадлежащей организацией работодателями их социально-бытовых условий, а также с отсутствием должной профилактики правонарушений среди прибывающих для осуществления трудовой деятельности в России, которых необходимо информировать об ответственности и последствиях совершения тех или иных противоправных деяний", - считает Бастрыкин.

Напомним, в начале октября в России окончился мораторий на депортацию нелегальных мигрантов, среди которых 150 тысяч украинцев.

Также сообщалось, что в России хотят упростить процедуру ввоза мигрантов для работы на стройках.