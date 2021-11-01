Спикер парламента Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве по требованию президента Владимира Зеленского внеочередного заседания Верховной Рады во вторник, 2 ноября. Один из заявленных в повестке дня документов - законопроект №5067 "О подсудности дел Верховному Суду как суду первой инстанции".

Об этом сказано в сообщении Информационного управления Аппарата Верховной Рады.

Законопроектом №5067, инициатором которого является Зеленский, предлагается забрать у Окружного админсуда Киева и передать Верховному суду право рассматривать иски по обжалованию нормативно-правовых актов Кабмина, министерств, других центральных органов исполнительной власти, Нацбанка или иного объекта властных полномочий, полномочия которого распространяются на всю Украину.

Отметим, что в апреле текущего года президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект Закона Украины "О ликвидации Окружного административного суда города Киева". Причиной внесения этого проекта закона является то, что именно в нем можно обжаловать решения разных органов власти, министерств, ведомств, вплоть до постановлений Кабмина.

Также мы писали о том, что в ОАСК связали проект о ликвидации суда с попыткой подчинить Украину внешнему управлению.