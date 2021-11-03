Пограничники задержали киевлянина 1968 года рождения, который пытался вывезти приклеенную скотчем к спине икону. А в его автомобиле обнаружили немало валюты и произведения предполагаемого авторства ювелирного дома Фаберже и Сальвадора Дали.

Об этом сообщается в Фейсбуке Госпогранслужбы.

Контрабандиста задержали в Черниговской области пограничники с таможенниками. Спрятанные от контроля предметы и деньги были найдены во время проверки автомобиля "Мерседес", прибывшего в пункт пропуска "Сеньковка" в ночь на 2 ноября. Имея информацию от оперативных сотрудников Черниговского пограничного отряда о возможном перемещении вещей, представляющих культурную ценность, пограничники инициировали углубленный досмотр.

Группа досмотра обнаружила икону Андрея Первозванного в серебряной ризе, которую водитель закрепил клейкой лентой на спине под одеждой.

Кроме того, в автомобиле пограничники с таможенниками выявили незадекларированные 1 670 000 российских рублей и 10 665 долларов США, а также элемент старинной посуды с клеймом "Карл Фаберже" и автограф Сальвадора Дали с сертификатом.

Пока обстоятельства нарушения выясняются. Автомобиль, валюту и ценные предметы временно изъяты таможней. Последующие решения по ним будут принимать после соответствующих экспертиз.

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