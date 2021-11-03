Конституционный суд рассмотрит конституционность судебной реформы, по которой решающий голос по отбору членов Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей (ключевые органы управления судебной системой) получат делегированные странами Запада "международные эксперты". КСУ открыл производство по представлению Верховного суда.

Об этом сообщила представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря в своем Тelegram-канале в среду, 3 ноября.

"Обращаю внимание на то, что дело открыто в рекордно короткие для Конституционного суда сроки (от внесения представления прошло менее месяца, тогда как обычно Суд открывает производство в течение 3-4 месяцев)", - сказала народный депутат.

Связанные с конституционным производством по этому делу вопросы рассмотрят на заседании Большой палаты КСУ.

Напомним, согласно судебной реформе, решающее право при отборе членов ВСП и ВККС передается так называемым "международным экспертам", делегированным западными структурами.

Также сообщалось, что Окружной административный суд Киева признал незаконным участие иностранцев в формировании органов государственной власти в Украине.