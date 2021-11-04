В четверг, 4 ноября, Нацсовет по телевидению и радиовещанию принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии телеканалу "Наш".

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета в четверг, 4 ноября.

Причиной стал эфир программы "Важное" с участием Елены Бондаренко, которая, как утверждает Нацсовет, "допустила выражения вражды к той части населения страны, которая говорит на украинском языке." Елена Бондаренко якобы "использовала украинофобскую лексику и приписывала говорящим на украинском языке гражданам "языковое насилие", и "языковую дискриминацию".

В Нацсовете считают, что, приглашая Бондаренко на эфир, телерадиокомпания должна была "учесть соответствующий социально-политический контекст и взгляды, которых придерживается их гостья".

Национальный совет принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии ООО "Наш 365".

Решение Нацсовета уже прокомментировал ведущий телеканала "Наш" Макс Назаров.

"Елена Бондаренко никогда в моих эфирах не разжигала вражду. Никто в моих эфирах не разжигает ненависть между украинцами", - сказал Макс Назаров.

Ранее "Страна" сообщала, что Национальный совет по телевидению и радиовещанию подал иск в Окружной административный суд Киева (ОАСК) с требованием аннулировать лицензию на вещание телеканала "НАШ". Иск Нацсовета основан на на решении о результатах внеплановой невыездной проверки в котором, в частности, говорится о признании якобы наличия разжигания национальной, расовой и религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире телеканала.

Также мы писали, что Нацсовет захотел аннулировать лицензию телеканала "НАШ" из-за высказывания гостя эфира - бывшего нардепа Петра Симоненко. Они касались ПЦУ и противостояния на Донбассе.