В Нацcовете хотят аннулировать лицензию канала "НАШ" из-за слов гостя студии про украинский язык
В четверг, 4 ноября, Нацсовет по телевидению и радиовещанию принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии телеканалу "Наш".
Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета в четверг, 4 ноября.
Причиной стал эфир программы "Важное" с участием Елены Бондаренко, которая, как утверждает Нацсовет, "допустила выражения вражды к той части населения страны, которая говорит на украинском языке." Елена Бондаренко якобы "использовала украинофобскую лексику и приписывала говорящим на украинском языке гражданам "языковое насилие", и "языковую дискриминацию".
В Нацсовете считают, что, приглашая Бондаренко на эфир, телерадиокомпания должна была "учесть соответствующий социально-политический контекст и взгляды, которых придерживается их гостья".
Национальный совет принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии ООО "Наш 365".
Решение Нацсовета уже прокомментировал ведущий телеканала "Наш" Макс Назаров.
"Елена Бондаренко никогда в моих эфирах не разжигала вражду. Никто в моих эфирах не разжигает ненависть между украинцами", - сказал Макс Назаров.
Ранее "Страна" сообщала, что Национальный совет по телевидению и радиовещанию подал иск в Окружной административный суд Киева (ОАСК) с требованием аннулировать лицензию на вещание телеканала "НАШ". Иск Нацсовета основан на на решении о результатах внеплановой невыездной проверки в котором, в частности, говорится о признании якобы наличия разжигания национальной, расовой и религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире телеканала.
Также мы писали, что Нацсовет захотел аннулировать лицензию телеканала "НАШ" из-за высказывания гостя эфира - бывшего нардепа Петра Симоненко. Они касались ПЦУ и противостояния на Донбассе.