Житель Ковеля получил легкие телесные повреждения при попытке помешать бывшей жене с дочерью обрывать вишню.

Об этом сообщает "Запад.Net".

По информации Супруги уже четыре года живут отдельно, однако женщина пришла в дом мужчины с общей дочерью, чтобы набрать вишен.

Когда владелец дома вышел во двор и попытался их остановить, экс-супруга принялась избивать его кулаками, а дочь – пластиковым ведром. После инцидента у ковельчанина диагностировали легкие телесные повреждения, а на женщин составили админпротокол за избиение владельца вишни.

В итоге семейная драка из-за вишни дошла до суда, который оштрафовал экс-супругу и дочь ковельчанина на 1275 гривень каждую.

Как сообщается в приговоре городского районного суда Ковеля от 29 октября, инцидент произошел еще в июне 2020 года. Тогда Сергей П. увидел, что его дочь Татьяна М. обрывает вишни на дереве, растуще на его частной территории. Вместе с ней была его экс-супруга Ольга П., с которой он прожил в браке 13 лет и расстался в 2017году.

По словам Сергея П., женщины якобы не отвечали на его вопросы, поэтому он подошел к лестнице, на которой стояла дочь, и "положил руку на одну из ступенек". После этого обе женщины нанесли ему несколько ударов, в частности, пластиковым ведром.

В суде обвиняемые поведали свою версию событий.

По словам Ольги П., мужчина начал трясти стремянку, от чего ее дочь упала.

"Он снимал видео на мобильный телефон и начал трясти стремянку, на которой находилась дочь, от чего последняя упала с этой стремянки. В это время я подбежала к Сергею и принялась его отталкивать двумя руками, чтобы он не избивал дочь. При этом каких-либо ударов потерпевшему я не наносила", – свидетельствовала в суде обвиняемая женщина.

Также и она и дочь отметили, что с Сергеем П. у них "неприязненные отношения". Свою вину обе обвиняемых женщины полностью не признали.

На место происшествия Сергей П. вызвал полицию и написал заявление.

К врачам он не обращался, но через три дня телесные повреждения зафиксировал судмедэксперт. Он насчитал четыре удара на теле мужчины. Кроме того, потерпевший предъявил суду видеозапись с места инцидента, на котором было видно, что женщины наносили ему удары.

На основании этих доказательств мать и дочь признали виновными в нарушении ч. 2 ст. 125 УК (преднамеренное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья).

Судья Петр Бойчук назначил им штраф по 1275 гривень каждой. Приговор может быть оспорен в апелляционном суде в течение тридцати дней с момента его оглашения.

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