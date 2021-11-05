Офицеров, командовавших американской атомной субмариной, которая столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море, сняли с должностей в связи с утратой доверия.

Об этом сообщают "РИА-Новости" со ссылкой на заявление командования американским флотом в четверг, 4 ноября.

По словам командующего Седьмым флотом США вице-адмирала Карла Томаса, инцидента можно было избежать в случае "осмотрительного принятия решений" и "следования требуемым процедурам".

Должностей лишились трое высших офицеров подлодки, в том числе ее капитан Кэмерон Альджилани.

Субмарина остается на базе в Гуаме для оценки повреждений, позднее она направится для ремонта в США.

Ранее "Страна" сообщала, что во вторник, 2 ноября, Китай обвинил США в отсутствии прозрачности и ответственности в связи с аварией в Южно-Китайском море с подводной лодкой "Коннектикут" американских ВМС, случившейся в октябре. На ежедневном брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сказал, что США должны предоставить полную информацию об инциденте, который возродил спор между двумя странами по поводу стратегического водного пути.

Также мы писали, что в США выяснили, с каким неизвестным объектом столкнулась 2 октября в Южно-Китайском море атомная субмарина "Коннектикут" типа Seawolf американских Военно-морских сил. Им оказалась обычная подводная гора.