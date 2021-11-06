Экс-президент Петр Порошенко ответил на вопрос, собирается ли он баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах. Правда, "да" или "нет" он не сказал, сославшись на украинский народ.

Об этом он заявил на канале "Украина 24" в шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Журналист спросил у лидера "Евросолидарности", задумывался ли он о том, чтобы баллотироваться в президенты.

"Это должен задумываться украинский народ. Знаете, президент - это кризис карьерного роста. Ты уже всем был, и моя мотивация - сохранить и развить те большие реформы, ту скорость, которую Украина набрала в движении к НАТО, к ЕС. На сегодняшний день, к сожалению, власть дала по тормозам: своей некомпетентностью, своим хаосом, своим непрофессионализмом", - заявил Порошенко.

Он также заявил, что его тешит тот факт, что разница между их с Владимиром Зеленским рейтингами сократилась.

На уточняющий вопрос о том, планирует ли он все же идти на выборы, Порошенко ответил: "Это будет зависеть не от меня, а от людей. Когда люди обратятся - я приму решение. Сейчас я такого решения не принял".

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что недавно Владимир Зеленский впервые занял первое место в президентском антирейтинге, обогнав Порошенко.

Также мы сообщали, что Порошенко выкупил из тюрьмы за 16 млн экс-замминистра обороны, обвиняемого в махинациях с техникой для ВСУ.