В Киеве Печерская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту преднамеренного поджога помещений госорганов в столице.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, 51-летний мужчина из Херсона 26 августа днем текущего года бросил бутылку с зажигательной смесью в помещение Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, которое находится на улице Институтской. Помимо этого, нарушитель также поджег входную дверь Кассационного уголовного суда Верховного суда на ул. Орлика.

Как говорится в сообщении, злоумышленник "четко спланировал указанные преступления и заранее подготовил необходимые орудия". При этом мужчина передвигался на моноколесе.

"Мотивом указанных преступлений послужило его недовольство деятельностью государственных органов по решению его личных семейных проблем", - сообщает прокуратура.

По результатам проведенного досудебного расследования нарушителю предъявили обвинение по ч. 2 ст. 194 УК Украины - умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Действиями злоумышленника нанесен ущерб на сумму почти 100 тыс грн. Теперь обвиняемому заявлены гражданские иски о возмещении имущественного вреда на указанную сумму.

При этом, как установила судебно-психиатрическая экспертиза, мужчина вменяем. В настоящее время он находится под стражей.

Напомним, в Киеве днем в четверг, 26 августа, неизвестный бросил "коктейль Молотова" в офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, расположенный на ул. Институтской, 21/8.

В день поджога "Страна" подробно рассказывала об этом происшествии.