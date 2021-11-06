В ночь на воскресенье, 7 ноября, в Украине приостановят предоставление всех услуг приложение и портал "Дія", а также "Приват24" для физических лиц и "Приват24" для бизнеса.

Об этом сообщают пресс-службы Минцифры и "Приватбанка".

Так, в ночь с субботы на воскресенье, 7 ноября, "Приватбанк" собирается провести обновление процессинга. В период с 01:00 до 04:30 приостановят проведение транзакций по карточкам, а также работу "Приват24" для физических лиц и для бизнеса.

Обновление программного обеспечения решили провести в преддверии повышения покупательской активности - перед Черной пятницей и распродажами на Рождество.

"В период обновления процессингового центра, 7 ноября с 01:00 до 04:30 часов утра, банк кратковременно приостановит проведение транзакций по карточкам, работу "Приват24" для физических лиц и "Приват24" для бизнеса. В ходе технологической паузы пройдут и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка", - говорится в сообщении.

В свою очередь причиной приостановления предоставления услуг и документов в приложении и портале "Дія" стало обновление.

Так, заказ услуг и документов будет приостановлен в период с 00:00 до 07:00. Такое решение приняли из-за переезда на более мощный дата-центр. В связи с этим чиновники просят украинцев заблаговременно подготовить COVID-сертификаты при необходимости.

"Вы можете сгенерировать COVID-сертификат на портале Дія. Также вы можете добавить цифровой документ в приложение YourWallet. Если у вас в приложении уже есть COVID-сертификат, вы можете его показывать во время проверки, но не выходите в это время из Дії", - пишут в сообщении.

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