В Одессе на территории жилого массива "Черемушки" мужчина на кассе пытался "расплатиться" за товар своим половым органом.

Мужчина взял пиво, пошел к кассе и снял штаны, говорится в Telegram-канале "Ху*вая Одесса".

По данным паблика, кассирша не приняла "мелкие купюры" и сообщила об инциденте сотрудникам охраны. "В точке на "Черемушках" этиловый стриптизер снял на кассе штаны и решил расплатиться за пиво х*ем…", – говорится на канале.

В сети также появилось видео, на котором запечатлен обнаженный злоумышленник.

Он долго что-то пытался объяснить охранникам.

Как писала "Страна", в Одессе подшофе происходит масса курьезных и трагических случаев. Например, пьяный одессит проник в чужую квартиру и уснул на диване.

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