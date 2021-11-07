В воскресенье, 7 ноября, во многих общественных местах Киева начала появляться протестная социальная реклама нового движения, которое именует себя "Червоні" (Красные, - на рус.). Объявления движения "Красных" - об ужасном росте тарифов, правлении "клоуна" и реалиях жизни, которые стали для украинцев чем-то сравнимым с южнокорейским сериалом "Ира в кальмара".

На качественной цветной полиграфии распечатан ряд слоганов о реалиях жизни украинцев: "Повышение тарифов - самый страшный кошмар", "Повышение тарифов - "Игра в кальмара" для украинцев", "За повышение тарифов отвечает клоун".

Реклама расклеена на всех столбах, в метро и переходах. Соответствующие снимки опубликовал у себя в Телеграм-канале правозащитник и один из лидеров движения "Красные" (на укр. "Червоні") Владимир Чемерис.

"7 ноября 2021. Киев. Красные в городе", - подписал он 7 фотографий.

Напомним, сегодня исполняется 104 года со дня Октябрьской революции, после которой к власти в России пришли большевики.

"Страна" писала, как в русскоязычном интернете растет популярность левых идей.