Экс-тренер сборной Украины по футболу и новый главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко, в честь назначения которого итальянский клуб опубликовал в соцсети флаг Украины, отреагировал на свое назначение.

"Давайте вместе начнем это приключение, чтобы вернуть "Дженоа" на уровень ее истории", - написал новый рулевой клуба Серии А в своем Twitter.

"Дженоа" (итал. Genoa CFC) - итальянский профессиональный футбольный клуб из города Генуя, в одноимённой провинции в регионе Лигурия. "Дженоа" - старейший и один из самых титулованных клубов Италии, команда 9 раз выигрывала чемпионат Италии. Генуэзцы доминировали в Италии во время проведения любительских чемпионатов, с 1898 по 1900 год "Грифоны" выиграли три первых розыгрыша чемпионата Италии. Последний их титул, который в серии А зовется "скудетто" за нашивку на футболке, приходится на 1924 год. Именно "Дженоа" стала первой командой, чьи футболисты вышли с этим лого на поле

Ранее стало известно, что Шевченко подписал контракт с итальянским клубом до 30 июня 2024 года. Финансовая сторона соглашения не разглашается, но по некоторым данным Шева будет получать €2 млн в год плюс бонусы.

"Как футболист, Шевченко выиграл, среди прочего, Золотой мяч в 2004 году и Лигу чемпионов в 2003 году. Его тренерская карьера привела украинскую сборную с июля 2016 года к историческому месту в восьмерке лучших команд Европы на Евро-2020", - говорится в приветственном сообщении на сайте "Дженоа".

После 11-ти туров "Дженоа" занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А (20 команд). После ничьей с "Эмполи" (2:2) 5 ноября, "Дженоа" расстался с бывшим главным тренером команды Давиде Баллардини.

Напомним, ранее Шевченко покинул пост тренера сборной Украины после завершения срока контракта. После ухода Шевченко пост главного тренера сборной Украины занял Александр Петраков.

Также "Страна" писала, что в октябре ходили слухи касательно нового места работы Шевченко. Тогда прогнозировали, что украинец возглавит шотландский "Селтик".