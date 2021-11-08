Первый рабочий день новой недели начался в Киеве со сбоя в работе общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы курсируют по столице с существенным отклонением от графика. Как сообщили в Киевпастрансе, причинами сбоя стали пробки и ДТП.

В частности, задерживается движение автобусов № 21,73,101,114 и троллейбусов №29, 30, 31, 47, 50, 50к по направлению Керченская площадь - проспект Шухевича - проспект Степана Бандеры из-за скопления автотранспорта. На место вызвали полицию. Также было введено оперативное положение №4 (движение транспорта без соблюдения расписания).

Кроме того, задержки движения наблюдаются и на маршрутах троллейбусов № 25, 27, 29, 30, 31, 34 по проспекту Бандеры, 21 в направлении ст. "Зенит" по причине ДТП. На место вызвали полицию. По последней информации, движение на этом участке уже восстановлено, троллейбусы продолжают курсировать с отклонением от графика.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве ковид-сертификаты у пассажиров общественного транспорта проверяют во время рейдов.

Также мы сообщали, что в четверг на Троещине в Киеве также произошел сбой в работе транспорта.