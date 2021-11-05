Утром в пятницу, 5 ноября, в Киеве из-за пробок на дорогах произошел сбой в работе общественного транспорта. Такая ситуация сложилась на левом берегу столицы.

Об этом пресс-служба "Киевпасстранса" сообщила в Telegram-канале.

Из-за скопления автотранспорта задерживается движение автобусов и троллейбусов, введено оперативное положение №4 (движение транспорта без соблюдения расписания).

В частности, задерживается движение автобусов № 21,73,100,101,114 и троллейбусов №29,30,31,47,50,50 к по пр. Маяковского - бул. Перова - пр. Шухевича. На место вызвали полицию.

Напомним, "Страна" писала о том, что в четверг на Троещине в Киеве из-за пробок также произошел сбой в работе транспорта, автобусы и троллейбусы курсировали не по графику.

Также мы сообщали, что в Киеве с 1 ноября у пассажиров общественного транспорта обязательно должны быть ковид-сертификаты. Проверять их должны не на входе, а во время специальных рейдов. Нарушителей планируют штрафовать.

Мы писали, что на этой неделе в Киеве два дня подряд фиксировали коронавирусные антирекорды по числу смертей и новых заражений.