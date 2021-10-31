В Запорожье вводят ограничения на проезд в транспорте. Теперь пользоваться общественными средствами передвижения могут только те люди, кто способен предоставить COVID-сертификат или негативный тест на коворонавирус, или же справку о выздоровлении.

Об этом сообщает секретарь горсовета Запорожье Анатолий Куртев в своем Телеграм-канале.

"Проезд в общественном транспорте Запорожья будет доступен только тем пассажирам, которые будут иметь сертификат о прививке одной или двумя дозами вакцины, отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген, или справку о выздоровлении от COVID-19", - говорится в сообщении.

Данное решение приняли сегодня, 31 октрября, на заседании местной комиссии по ТЭБ и ЧС.

Дополнительные ограничения городские власти вводят с целью сократить высокий рост количества заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции.

Дополнительные карантинные ограничения вступают в силу с 1 ноября. Данные правила не касаются детей и подростков до 18 лет.

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что еще 16 октября в Горсовете Запорожья приняли документ, который предусматривает подготовку к переходу в "красную" зону карантина. В нем говорится, что в общественном транспорте теперь могут потребовать COVID-сертификат или другой документ, подтверждающий, что пассажир не болен коронавирусом.

Кроме того, мы также писали, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Запорожье для школьников решили продлить осенние каникулы.