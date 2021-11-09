Президент Владимир Зеленский, который в последнее время стал извиняться за использование своего родного русского языка, поздравил сограждан с Днем украинской письменности и языка. В поздравлении он назвал тексты и высказывания на украинском в разных жанрах - от анекдотов до песен - лучшими.

Запись на эту тему появилась поздно вечером 9 ноября в официальном Фейсбуке Зеленского.

"Украинский язык – украшение, которое придает очарованию всему. Колыбельные на украинском – самые кроткие. Стихи на украинском – самые романтичные. Анекдоты – самые забавные. Диалоги – самые откровенные. Песни – самые душевные. А признания на украинском языке в любви – самые горячие. С Днем украинской письменности и языка – невероятного, неповторимого, непобедимого!" - сказано в посте.

При этом все юмористическое творчество самого Зеленского от номеров в КВН до концертов с актерским составом студии "Квартал 95" было русскоязычным. Да и в быту, по свидетельству знакомых, он общается на русском.

Поэтому пост у многих вызвал негативную или ироничную реакцию.

"Иван, родства не помнящий", "О, опять к ночи разродился, видать, целый день диктант писал и переписывал", "Интересно, почему до тех пор, пока не стали президентом, все шутки кварталовские да и сами вы говорили по-русски? Для кого кино?", - пишут комментаторы под постом.

Ранее "Страна" рассказывала, как в честь праздника школьников по всей Украине заставили писать диктант от Юрия Андруховича.

Мы также сообщали, что Зеленский решил не участвовать в радиодиктанте национального единства.