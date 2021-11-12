В России в возрасте 92 лет скончался известный советский кардиолог, академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии, экс-министр здравоохранения СССР Евгений Чазов. Он был личным врачом генсеков Леонида Брежнева, Юрия Андропова, константина Черненко, а также лечил все политбюро КПСС. Затем некоторые кремлевские тайны Чазов описал в своей книге "Записки главного врача Кремля". Об этом пишут российские СМИ.

Кроме того Чазов известен, как создатель тромболитической терапии. Его научные разработки по лечению инфаркта, новые подходы к терапии тромбозов широко применялись не только в СССР, России, но и в Европе и США. В частности, он разработал применения фибролизина (препарата для растворения тромбов) при лечении инфаркта миокарда.

Также в своих интервью академик Чазов рассказывал о том, как в 1969 году спас жизнь маршалу Жукову, когда у него после инфаркта случился инсульт.

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