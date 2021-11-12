Бывший узник донецкой тюрьмы "Изоляция" Станислав Асеев рассказал, почему СБУ внезапно решила задержать одного из ее руководителей Палыча, или Дениса Куликовского, который был агентом той же СБУ.

Детали Асеев озвучил 12 ноября на шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы пошли с этим человеком (бывшим сотрудников спецслужб Украины - Ред.) в МВД и попросили сопровождение. Мы понимали, что в течение двух дней информатор нам сможет сказать, где точно Палыч живет в Киеве. Но мы не можем его задерживать, мы - гражданские люди. И эта информация в течение определенного времени все-таки вышла в СБУ. Они начали его судорожно искать. Естественно, не нашли. Но нашли человека, который нам его готов был передать за определенную сумму денег, потому что обстоятельства усложнились. Это было в понедельник вечером. Мы еще сидели в ресторане, обсуждали эту спецоперацию, были уже готовы деньги передать. Но этот человек отказывается. Сказал: "Если я сейчас отдам его Нацполиции, то, сами понимаете, как будет выглядеть Служба безопасности. Мне прямо сказали, что я сяду рядом с ним. Мне не нужны никакие деньги. Я отдаю его СБУ". И во вторник его арестовывают. Вот. Таким образом", - сказал Асеев.

То есть СБУ и не собиралась трогать главного "палача" из "ДНР", который на протяжении двух лет жил в Киеве. И задержала его, только потому что поднялся шум.

Как сообщала"Страна", СБУ отчиталась о задержании руководителя Куликовского 9 ноября.

День спустя у шефа СБУ Ивана Баканова спросили, сотрудничал ли задержанный со службой. Тот эту информацию не опроверг.

Мы также рассказывали, что Bellingcat объявила о расследовании задержания СБУ в Киеве своего же агента Куликовского.