На видео попал момент, как обращавшаяся к Зеленскому главврач Николаевской инфекционной больницы Светлана Федорова жалуется по телефону что ее "е@ет комиссия из МОЗ".

"Сергей Анатольевич, перезвоню. У меня комиссия из МОЗа, меня е@ут в очередной раз, что вы хотите?", - спокойным голосом говорит женщина по телефону на видео, которое публикуют "НикВести"

Видео записано 11 ноября, когда в инфекционку внезапно нагрянула комиссия из представителей Минздрава в рамках проверки ковидных больниц.

Напомним, главврач Николаевской инфекционной облбольницы Светлана Федорова ранее неоднократно сообщала об острой нехватке кислорода в Николаеве для больных коронавирусом.

Позже в областную инфекционную больницу Николаева ночью 5 ноября ворвалась группа людей и требовала дать кислород. Злоумышленники угрожали персоналу. Федорова рассказала, что ранее также просила выделить охрану для больницы, в частности, хотя бы обустроить пост патрульной полиции, однако ей заявили, что это невозможно.

В Верховной Раде нехватку кислорода считают диверсией. Хотя Минздрав знал о ней заранее, но ничего не сделал.

Впрочем, позже Рада увеличила расходы на закупку кислородных станций для ковид-больниц на 800 миллионов гривен. Согласно законопроекту, 650 миллионов гривен пойдут на закупку оборудования и 150 миллионов грн - на проектирование и монтаж.