Бывший президент США Дональд Трамп заклеймили и обозвал лидера сенатского республиканского меньшинства Митча МакКоннелла.

Трамп потребовал у республиканца от штата Кентукки твердо выступить против повышения потолка долга и программы инфраструктурных расходов Джо Байдена.

Об этом сообщает издание The Hill.

Трамп раскритиковал своего бывшего союзника в Сенате, назвав его "глупым" и "дураком", а также обвинил в некомпетентности. Оскорбления прозвучали в длинном заявлении, полном недовольства голосованием республиканцев по поводу повышением лимита долга в октябре и принятием Конгрессом в этом месяце двухпартийного законопроекта о расходах на инфраструктуру в размере 1,2 триллиона долларов.

Резкое заявление Трампа последовало за серией более ранних нападок, когда он назвал МакКоннелла (не в первый раз, кстати) "подбитым старым вороном" за голосование за законопроект об инфраструктуре вместе с 18 другими республиканцами в Сенате и 13 республиканцами в Палате представителей.

Теперь Трамп усилил критику.

"МакКоннелл - дурак, и ему, черт возьми, лучше остановить их (демократов - Ред.) законопроект "Мечта о коммунизме" и держать своих сенаторов в подчинении. Или он должен уйти в отставку сейчас, что ему следовало сделать давным-давно. Используйте потолок госдолга так, как нужно, старый подбитый ворон", - высказался Трамп.

Между тем МакКоннелл не обращает внимания на прозвище Трампа "старый ворон". Он считает его отсылкой к его любимому историческому деятелю в Сенате, сенатору от Кентукки Генри Клею.

"На самом деле, это большая честь. "Старый ворон" - любимый бурбон Генри Клея", - пошутил как-то республиканец.

Трамп считает, что МакКоннеллу следовало использовать октябрьское истечение лимита долга, чтобы угроза дефолта приостановила продвижение законопроекта об инфраструктуре, который был принят Сенатом в августе и подписан Байденом в понедельник.

Трамп утверждает, что принятие инфраструктурного закона закладывает основу для более крупной победы демократов - утверждения программы социальных расходов, которая в итоге приведет к огромной инфляции. Трамп винит в этом некомпетентность МакКоннелла.

МакКоннелл отказался отвечать на атаки Трампа и заявил, что он больше сосредоточен на борьбе с тем, что он считает неприемлемым в повестке дня Байдена: новыми расходами на борьбу с изменением климата в размере 550 миллиардов долларов.

Прошлой зимой "Страна" рассказывала, как Трамп насыпался на Митча МакКоннелла, назвав его угрюмым политическим наемником.

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