Как выяснила "Страна" из собственных источников, в Печерском райсуде Киева 25 ноября состоится подготовительное судебное заседание по делу 22-летнего жителя Козельца Ильи Пустовгара. Мужчина "прославился" тем, что на День независимости пронес а толпу в банке из-под жвачки "Orbit" зеленку и облил ею экс-президента Петра Порошенко.

Инцидент произошел во время шествия Порошенко в колонне фанатов и однопартийцев по Крещатику.

Сразу после происшествия у Порошенко объявили, что нападение срежиссировано на Банковой, а нападавшего якобы "украли у Печерской полиции".

Изначально это дело расследовалось как уголовный проступок - по части 1 статьи 296 УК Украины (хулиганство). Максимальное наказание по этой статье сравнительно мягкое: до пяти лет ограничения свободы. Однако адвокаты Порошенко через суд добились регистрации уголовного производства по части 2 статьи 346 УК Украины - причинение легких телесных повреждений общественному деятелю.

В этом случае санкция статьи уже посуровее - до 7 лет тюрьмы.

В полиции решение суда выполнили: в Единый реестр судебных решений информацию внесли, но на этом и остановились. В суд решили направить только уголовный проступок Ильи Пустовгара.

"Страна" рассказывала подробности этого происшествия с зеленкой и Порошенко.

Мы также вспоминали, как при власти самого Порошенко "активисты" обливали людей зеленкой.