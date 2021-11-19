Сервис проверки правописания и орфографии Grammarly с украинскими корнями закрыл раунд финансирования на 200 млн долларов. Это крупнейший раунд в истории компании, в результате которого оценка ее стоимости выросла до 13 млрд долларов.

Об этом сообщает CNBC.

Среди инвесторов Grammarly — Baillie Gifford, Gerenal Catalyst и несколько фондов под управлением BlackRock. Деньги компания планирует потратить на улучшение продуктов и расширение команды.

Grammarly разработала онлайн-сервис на основе искусственного интеллекта для помощи в написании текстов на английском языке. Базовый набор функций бесплатен, а расширенная версия доступна по подписке.

Аудитория Grammarly — 30 млн человек ежедневно. В компании работает более 600 сотрудников в офисах в Сан-Франциско, Ванкувере и Киеве.

Компанию в 2009 году основали украинцы Максим Литвин, Алексей Шевченко и Дмитрий Лидер. До этого раунда им принадлежало 76% компании в равных долях, оценка состояния каждого из них превышала 585 млн долларов.

После нового раунда инвестиций украинцы стали долларовым миллиардерами.

Ранее компания закрыла два раунда инвестиций - 110 млн долларов в 2017 году и на 90 млн долларов в 2019 году.

Отметим, что новая оценочная стоимость компании (13 миллиардов долларов) почти в два раза превышает состояние богатейшего человека Украины - Рината Ахметова. По последним данным Forbes, стоимость его активов - 7,2-7,6 млрд долларов.

Grammarly - онлайн-сервис предоставляет помощь в написании текстов на английском языке.

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