Выяснились подробности смертельного пожара под Винницей, в котором четверо детей и двое взрослых погибли из-за короткого замыкания в холодильнике. Все они получили отравление продуктами горения. Пожар произошел утром в четверг, 18 ноября, с селе Марьяновка Хмельницкого района.

Об этом сообщает региональное управление ГСЧС.

Утром в четверг в полицию поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в селе Марьяновка обнаружены мертвыми двое взрослых и четверо детей. Прибывшие по вызову на место ЧП сотрудники полиции и следственно-оперативной группы установили, что помещение дома сильно задымлено из-за возгорания в кухне.

Сам пожар к тому времени уже самоликвидировался, однако продуктов горения хватило для смертельного отравления целой семьи. Погибшие - 44-летний мужчина, 34-летняя женщина и четверо несовершеннолетних детей 11-ти, 10-ти, 8-ми и 7-ми лет.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в холодильнике.

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