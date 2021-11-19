Сегодня, 19 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе противник четыре раза нарушил режим прекращения огня, в результате погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ОСС на своей странице в Facebook.

В сторону населенного пункта Лопаскино был совершен обстрел из миномета калибра 82 мм. В районе Причепиловки вражеские войска вели огонь из стрелкового оружия.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - сказано в сообщении.

Напомним, в ночь на 14 ноября на Донбассе под обстрел попали жилые дома в поселке Невельское.

Также сообщалось, что 12 ноября на Донбассе после подрыва взрывного устройства погибли двое украинских военных.