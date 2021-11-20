В Калифорнии на шоссе рядом с Сан-Диего образовалась приличная пробка из-за людей, собирающих деньги. Как оказалось, из инкассаторского автомобиля, который направлялся в офис Федеральной корпорации страхования депозитов, прямо на дорогу выпали мешки с деньгами, когда по непонятной причине у него распахнулись двери.

Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел утром 19 ноября на межштатной автомагистрали 5 в Карловых Варах, когда грузовик направлялся из Сан-Диего в офис Федеральной корпорации по страхованию вкладов. Тогда водители бросились за наличными после того, как мешки с деньгами выпали из бронированного грузовика на автостраде в Южной Калифорнии.

"Одна из дверей распахнулась, и из него выпали мешки с деньгами", - сказал сержант Калифорнийского дорожного патруля Кертис Мартин.

По словам Мартина, несколько сумок открылись, и деньги - в основном купюры 1 и 20 долларов - разлетелись по всем полосам движения, и работа автострады была приостановлена.

Водители радостно бросились за купюрами, попутно снимая ролики для соцсетей, однако в полиции сразу предупредили: всем, кто будет уличен в присвоении денег, может быть предъявлено уголовное обвинение.

Троих собирателей уже арестовали, но некоторые решили не рисковать и сами вернули присвоенные доллары.

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