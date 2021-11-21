На протяжении пятницы, 19 ноября, было зафиксировано 195 попыток прорвать границу Польши мигрантами, находящимися на территории Беларуси.

Об этом сообщает Пограничная служба страны, передает "Польские радио".

"По сообщению Пограничной службы, обнародованном 20 ноября, за предыдущие сутки было совершено 195 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что все эти попытки удалось предотвратить. Вместе с тем зафиксировано несколько попыток силового вторжения на польскую территорию, в связи с чем были задержаны пять мигрантов.

При этом наиболее многочисленная группа, которая пыталась прорвать границу, состояла из около 200 человек.

Пограничники рассказали, что пришлось госпитализировать женщину с 8-месячным ребенком, пострадавших "вероятно, потому, что против польских служащих применялся слезоточивый газ".

Ранее "Страна" сообщала, что польский премьер заявил, что миграционным кризисом Лукашенко и Путин отвлекают внимание от Украины. Моравецкий считает, что Беларусь использует мигрантов как оружие против западной Европы, и добавил, что "защищая польскую границу, мы защищаем всю Европу".

Также мы подробно разбирались, что происходит на польско-белорусской границе.

Сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство страны рассмотрит возможность полного закрытия границ с Беларусью.