Увеличилось число погибших и пострадавших в результате наезда на рождественский парад в городе Уокеш (штат Висконсин, США). На данный момент сообщается о сорока пострадавших и пятерых погибших.

Об этом сообщает пресс-служба городских властей в Twitter.

"На данный момент мы можем подтвердить, что 5 человек погибли и более 40 получили ранения. Однако эти цифры могут измениться по мере сбора дополнительной информации. Многие люди самостоятельно приезжают в районные больницы. Департамент полиции задержал подозреваемого", - сказано в сообщении.

На видео, которое распространяют в соцсетях, видно красный внедорожник, который въезжает на скорости в толпу людей. Среди пострадавших, дети, участники оркестра и танцевальная труппа.

Водителя внедорожника задержали. СМИ сообщают, что задержанный - BLM-активист, ранее неоднократно судимый.

Напомним, в апреле в Беларуси авто влетело в толпу людей возле кафе. Водитель попытался скрыться.

Также сообщалось, что осенью прошлого года у Байкового кладбища Киева авто влетело в ряды торговцев венками и цветами.