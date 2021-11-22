В Госпотребслужбе заявили, что в Киеве горожане массово не делают вторую прививку от коронавируса.

Об этом рассказал глава Госпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан на "Украина 24".

"Сегодня вакцинировалось более 60% населения первой дозой и Киев является лидером по вакцинации. Существует проблематика, что люди сделали первую дозу вакцинации, а вторую не делают. И это нужно вносить изменения в постановление Кабмина об обязательности второй дозы", - сообщил он.

Ранее мы сообщали, что почти 10% заболевших Covid-19 за прошлые сутки, 21 ноября, были вакцинированы от коронавируса. При этом в Украине, по данным Минздрава, 13,67% госпитализированных вчера пациентов с коронавирусом были вакцинированы хотя бы одной дозой. Самый высокий показатель госпитализации вакцинированных хотя бы одной дозой в Сумской области (26,92%).

Кроме этого, в Министерстве здравоохранения заявили, что наличие антител к коронавирусу, вызывающему COVID-19, указывает, что человек ранее контактировал с вирусом, но не гарантирует наличия иммунитета ко всем штаммам вируса SARS-CoV-2 и не является основанием для отказа от вакцинации.