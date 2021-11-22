В Освенциме, где располагался крупнейший концлагерь, запустили рекламу по привлечению новых жителей города
Власти польского города Освенцим, где был расположен самый известный концентрационный лагерь времен Второй мировой войны, решили бороться за новых жителей с помощью рекламной кампании и запустили баннеры, чтобы привлечь новых людей в населенный пункт.
Об этом пишет Business Insider.
"Местное самоуправление Освенцима инициировало рекламную кампанию, направленную на поощрение проживания в нашем городе", - сказала пресс-секретарь муниципалитета Катажина Квечень.
Она добавила, что рекламные щиты будут на всех въездных дорогах в Освенцим с информацией о достоинствах города - жилье, отдыхе, спорте, культуре и образовании, строительстве новых домов и рабочих местах.
По словам мэра города Януша Хверута, Освенцим является "динамично меняющимся городом", у которого много возможностей для развития.
Отметим, Освенцим расположен на стыке Силезии и Малой Польши, недалеко от Бескидов. Там проживает 38 000 человек, тогда как десять лет назад в нем было около 40 тысяч.
Справка. В Освенциме в 1940-1945 годах располагался комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти. 27 января 1945 года советские войска освободили лагерь, ставший одной из самых трагичных вех в истории человечества. Точное число жертв этого лагеря смерти неизвестно до сих пор, по разным данным, их было около миллиона человек, большую часть из которых составляли евреи, а также польские и советские военнопленные. Сегодня на территории бывшего лагеря располагается музейный комплекс, посвященный памяти его узников.
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