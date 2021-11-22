Власти польского города Освенцим, где был расположен самый известный концентрационный лагерь времен Второй мировой войны, решили бороться за новых жителей с помощью рекламной кампании и запустили баннеры, чтобы привлечь новых людей в населенный пункт.

Об этом пишет Business Insider.

"Местное самоуправление Освенцима инициировало рекламную кампанию, направленную на поощрение проживания в нашем городе", - сказала пресс-секретарь муниципалитета Катажина Квечень.

Она добавила, что рекламные щиты будут на всех въездных дорогах в Освенцим с информацией о достоинствах города - жилье, отдыхе, спорте, культуре и образовании, строительстве новых домов и рабочих местах.

По словам мэра города Януша Хверута, Освенцим является "динамично меняющимся городом", у которого много возможностей для развития.

Отметим, Освенцим расположен на стыке Силезии и Малой Польши, недалеко от Бескидов. Там проживает 38 000 человек, тогда как десять лет назад в нем было около 40 тысяч.

Справка. В Освенциме в 1940-1945 годах располагался комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти. 27 января 1945 года советские войска освободили лагерь, ставший одной из самых трагичных вех в истории человечества. Точное число жертв этого лагеря смерти неизвестно до сих пор, по разным данным, их было около миллиона человек, большую часть из которых составляли евреи, а также польские и советские военнопленные. Сегодня на территории бывшего лагеря располагается музейный комплекс, посвященный памяти его узников.

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