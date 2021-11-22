Уроженка СССР Сауле Омарова, которую президент США Джо Байден выдвинул на высокий пост в Минфине США, могла бы вступить в КПСС, останься на родине.

Об этом сообщает РИА-Новости со ссылкой на директора школы Омаровой в Уральске Западно-Казахстанской области Лауру Шаркубенову.

"Она единственная выпускница, окончившая школу с золотой медалью... Если судить по документам, на всех олимпиадах по естественным наукам, которые были в школе, всегда участвовала Сауле", - сообщила директор.

Она добавила, что Омарова росла в интеллигентной семье, ее мама работала заведующей методической службой одной из городских больниц.

"Одноклассники говорят, что она была простая, доверчивая, общительная девочка, ничем особо не отличалась. Это были обычные советские ученики", - также сказала Шаркубенова.

На вопрос, состояла ли Омарова в комсомоле, директор школы ответила утвердительно.

"Да, была членом ВЛКСМ, сейчас, как видите, эту информацию используют против нее. В классе, в котором она училась, было 30 учащихся, из них примерно 12 человек были членами ВЛКСМ. Туда принимали не всех, а тех, кто действительно достоин", - сказала женщина.

Чтобы вступить в ряды комсомола, продолжила директор школы, "нужно было выучить устав организации, сдать экзамены, которые принимала серьезная комиссия".

"Далее, после поступления в МГУ, ее комсомольская деятельность, скорее всего, продолжилась. Если бы Сауле осталась в Советском Союзе, то работала и вступила бы в партию. Но она переехала в США - естественно, так ее комсомольская деятельность прерывается", - резюмировала Шаркубенова.

Ранее "Страна" сообщала, что в США Омарову попросили подтвердить, что она вышла из комсомола.

Кроме того, недавно американские СМИ написали о том, что в молодости Сауле обокрала магазин в Висконсине.