В США водителю внедорожника Дарреллу Эдварду Брукс-младшему, который влетел в колонну музыкантов на рождественском параде в городе Уокеш, предъявили обвинение в умышленном убийстве. Отметим, в результате аварии, погибли пять человек, еще около 50 - пострадали.

Об этом сообщает ВВС.

Правоохранители Висконсина сообщили, что 39-летний Эдвард Брукс-младший убил пять человек в возрасте от 52 до 81 года и травмировал 48 человек, включая маленьких детей. Ему могут быть предъявлены дополнительные обвинения на основании результатов расследования.

Полиция Уокешо также заявила, что инцидент не был террористическим актом.

По данным BBC, Бруксу в настоящее время предъявлено как минимум пять других уголовных обвинений, в том числе за домашнее насилие и нанесение побоев. Он вышел из тюрьмы под залог всего за два дня до аварии.

Вместе с тем, очевидцы рассказали, что сразу по окончанию марша, якобы намеренно, водитель внедорожника "нажал педаль до упора и влетел на полной скорости в толпу".

Даррелл Брукс. Фото: bbc.com

Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 21 ноября. В городе Уокеш проходил рождественский парад, и красный внедорожник на большой скорости и на глазах у сотен людей сбил колонну музыкантов. По информации правоохранителей, автомобиль сбил более около 50 человек, среди которых были дети.

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