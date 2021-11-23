Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий призвал Верховную Раду вернуться к рассмотрению законопроекта 5050-1, который предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных нарушениях и вводит ответственность за публичное оскорбление полицейского. Такая просьба прозвучала на выездном заседании Комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности.

Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.

Кроме того, Белошицкий прогнозирует большой отток кадров из полиции, в связи с чем попросил парламент пересмотреть Закон Украины "О Государственном бюджете" и увеличить финансирование на денежное довольствие полицейских.

"Сейчас мы имеем вопиющую ситуацию с личным составом и вскоре будем видеть большой отток кадров, что повлияет и на реагирование, и на профилактику в частности", - сообщилБелошицкий.

Ранее "Страна" писала о том, что недовольные зарплатой патрульные полицейские массово увольняются в Харькове.

Также мы сообщали, что Кабмин намерен пересмотреть зарплаты чиновников.