В Москве антипрививочники, которых пригласили в "красную" зону больницы имени Филатова, отказались надевать маски.

Об этом сообщает издание "Известия".

Из-за поведения противников вакцинации от коронавируса экскурсию по отделению досрочно завершили. Главный врач Валерий Вечорко попытался объяснить, почему необходимо использовать средства индивидуальной защиты, но антивакцинаторы начали перебивать его и выражать недовольство.

"Мы находимся сейчас с вами в инфекционном госпитале. Здесь каждый час, каждую минуту поступают тяжелые больные. Я так понимаю, что здесь есть группа, которая хочет посмотреть изнутри, как работает этот стационар. Этот стационар работает с марта 2020 года. Поэтому у нас есть четкие правила, по которым мы работаем, законодательные правила", — сказал Вечорко.

В результате руководство медучреждение заявило, что визит завершен. Заместитель главврача Олег Аверков заявил, что антиваксеры прошли через "зеленую" зону без масок и без результатов экспресс-теста на коронавирус, поэтому они представляют угрозу для сотрудников больницы.

Ранее администрация социальной сети Instagram стала показывать предупреждение для пользователей при попытке подписаться на аккаунт российской актрисы Марии Шукшиной. В предупреждении указано, что на этом аккаунте публикуется "ложная информация".

Медики пригласили антипрививочников, в том числе известных политиков, актеров и музыкантов, в красные зоны больниц, чтобы те увидели мучения больных ковидников и пересмотрели свои взгляды. Шукшина ответила на приглашение в своем последнем Instagram-посте. Она заявила, что выступает не против вакцинации от коронавируса, а против "порядка ее реализации".

Между тем в ВОЗ предложили европейским странам задуматься о введении обязательной вакцинации.