В России певица Глюкоза (Наталья Ионова) предложила установить в школах курилки для детей. На ее идею отреагировали депутаты Госдумы РФ.

Об этом сообщает "РИА Новости".

В одном из интервью певица Глюкоза (Наталья Ионова - Ред.) рассказала о том, что ее дочь дважды выгоняли из школы за курение вейпа. Кроме того, артистка заговорила об установке в школах курилок: "Из школы их не выпускают. А есть дети, которые курят! Ну сделайте детям уже место для курения".

В Госдуме РФ приняли во внимание заявление певицы, однако высказались против. Там заявили, что установка курилок в школах - не лучшая идея, поощряющая вредные привычки.

"В школе следует прививать детям полезные привычки, а не поощрять вредные. И так как школа несет ответственность за детей с того момента, как они заходят туда, она вправе и ограничивать их", - заявила первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по просвещению Яна Лантратова.

Депутат добавила, что Ионову можно понять - "она замечательная мать", защищает своего ребенка, но нельзя забывать, "что курение вредит здоровью человека, и мысль о том, что его нужно легализовать в учебном заведении, противоречит самому предназначению школы".

Кроме того, зампред комитета Госдумы РФ по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что курилок в школе не должно быть, поскольку это подает негативный пример для детей.

"Я думаю, это не лучший способ воспитания – делать курилки в школах. Это однозначно должно быть запрещено, никакого курения, никакой возможности не должно быть", - подытожил он.

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