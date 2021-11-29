Украинский писатель Юрий Винничук, который ранее обвинил Михаила Булгакова в плагиате, заявил, что во Львовском гетто умирали "интеллектуалы", в то время как среди погибших в Бабьем яру к "интеллектуалам" Винничук причисляет только членов Организации украинских националистов (ОУН).

Соответствующие выводы Винничука привел эксперт рынка телекоммуникаций Роман Химич в комментариях к колонке писателя в "Инфопосте".

"Но во Львовском гетто погибли около сотни поэтов, композиторов, художников, а вот кто из интеллектуалов погиб в Бабином яру, кроме ОУН, я не знаю", - сказано в комментарии Винничука.

"А что не так?", - задается вопросом к приведенному в комментарии посту сам Винничук

Стоит отметить, что по разным подсчетам в Бабином яру погибло от 70 до 200 тысяч человек.

Напомним, в 2017 году Винничук предложил свой вариант молитвы, которую можно читать перед началом заседаний Верховной Рады.

Также сообщалось, что Винничук обвинил поэта Александра Пушкина и писателя Михаила Булгакова в плагиате. Однако позже в плагиате уличили его самого. В свою очередь Винничук объяснил плагиат в своей книге "Тайны львовского кофе" использованием материалом Львовской кофейной фабрикой.