В эфире белорусского ТВ показали сюжет, на котором местные жители по приказу КГБ извиняются за оскорбительные высказывания в соцсетях в адрес беженцев.

Видео опубликовал белорусский "4 канал".

"Пока Запад продолжает преследовать беженцев на границе с Польшей, виртуальные эксперты ведут свою информационную войну. Читаешь комментарии - и становится противно. Неужели некоторые из наших соотечественников настолько ожесточены, что готовы призывать к массовому унижению людей с разным цветом кожи?" - сказала в сюжете телеведущая Марина Северьянова на белорусском языке.

После ее слов в эфире демонстрируется сюжет из нарезки извинений от белорусов:

"Сожалею о своем поступке, считаю, что все люди имеют равные права, которые должны исполняться"; "Так больше писать не буду"; "Я считаю, что беженцы такие же люди, как и мы, и нам стоит уважать их права"; "О своих действиях я очень сожалею", - заявили авторы "ядовитых" комментариев в соцсетях.

Между тем, ранее мы писали о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко, который недавно назвал Евросоюз мерзавцами и потребовал от них денег за эвакуацию мигрантов, заявил беженцам, что Минск будет делать так, как они захотят, "даже если это будет плохо для поляков".

Кроме того, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила запад в раскачке ситуации в Беларуси.